Москва, 29 ноября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину во время мероприятия «Прямой разговор» представили проекты по развитию отрасли строительства. В соответствующем мероприятии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления поучаствовали более 100 глав муниципалитетов, эксперты и представители администрации президента.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Файзуллин отметил большой объём работ и необходимость тесного взаимодействия всех задействованных специалистов.

«Отмечу, что в этом году 10 лет как работает обновленный Минстрой. За это время мы ввели более 850 млн кв. м жилья, 22 млн семей улучшили жилищные условия, расселено 1,3 млн человек с 21 млн кв. м аварийного жилья. Уверен, благодаря плотному взаимодействию наша совместная работа продолжится на таком же высоком уровне», — заявил он.

Замначальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачёв отметил важность открытого обсуждения важных вопросов, которое позволяет сообща решать вопросы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

«Большинство программ, инициированных Минстроем, получат развитие в ответ на запрос муниципалов. Одна из таких программ — Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства на будущий год. Если в первый год проекта проголосовало чуть более девяти млн человек, в 2023 году за программы 2024–2025 годов проголосовало 14,2 млн человек. Людям важно, чтобы их слышали, а их муниципалитеты менялись в лучшую сторону», — сказал он.

С момента начала проекта «Муниципальный диалог» муниципалитеты представили 81 312 инициатив по 13 направлениям, 6177 из которых — по теме развития строительства и ЖКХ. В «Прямом разговоре» приняли участие более 240 тыс. человек, в том числе наблюдавших за ним посредством онлайн-трансляции.

Как сообщало ИА Регнум, на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным 14 ноября Файзуллин сообщил о планах Минстроя ввести по итогам 2023 года в эксплуатацию до 105 млн кв. м жилья, что станет новым рекордом. Глава ведомства отметил, что с начала года в стране ввели 49,7 млн кв. м в рамках индивидуального жилищного строительства, а также 33,9 млн кв. м многоквартирного жилья.