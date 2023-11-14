Москва, 14 ноября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует, что в 2023 году в стране введут в эксплуатацию до 105 млн кв. м жилья, что станет новым рекордом, заявил 14 ноября глава ведомства Ирек Файзуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Гавриил Григоров/РИА Новости Ирек Файзуллин

«Где-то 104–105 [млн кв. м]. 104, думаю, до конца года сделаем», — сказал министр.

Файзуллин доложил, что с начала года в стране ввели 49,7 млн кв. м в рамках индивидуального жилищного строительства, а также 33,9 млн кв. м многоквартирного жилья.

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Путин отметил, что за такие успехи нужно поблагодарить строителей и поздравить их. Президент сообщил, что 3,2 млн семей улучшили жилищные условия. Файзуллин подчеркнул, что подобных результатов не получилось бы достичь без государственных программ поддержки, в том числе ипотечных программ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Путин заявил, что по итогам года объёмы жилищного строительства превысят 102 млн кв. м. Годом ранее в России ввели в эксплуатацию 102,7 млн кв. м жилья, в 2021 году — 92,6 млн кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 октября сообщил о досрочном выполнении годового плана по строительству жилья в столице. Всего в эксплуатацию ввели 10,7 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 5 млн кв. м жилья.