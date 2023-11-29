Москва, 29 ноября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Потери ВСУ в зоне спецоперации на трёх направлениях — южнодонецком, херсонском и запорожском — составили 270 военных, сообщил 29 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ

«Суточные потери противника [на южнодонецком направлении] составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град», — сообщил Конашенков.

На этом направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе села Новомихайловка в ДНР. В районах Угледара, посёлка Никольское и села Антоновка в ДНР российские военнные нанесли поражение ВСУ.

На херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла до 55 военных и столько же — на запорожском направлении.

Новость дополняется