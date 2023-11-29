Москва, 29 ноября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) за последние сутки уничтожили склады топлива и авиационных боеприпасов украинской армии, а также сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций (РЛС). Об этом заявил 29 ноября на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Новость дополняется.