Москва, 29 ноября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах зарубежных контактов России, подчеркнул, что делать прогнозы сложно, позиция Запада непредсказуемо меняется.

«Мы сохраняем заинтересованность в налаживании добрых отношений со всеми», — отметил Песков.

Представитель Кремля призвал не забегать вперёд. Как заявил Песков, события в мире иногда развиваются непредсказуемо, настолько же непредсказуемо мутирует позиция коллективного Запада по тем или иным вопросам, что Москва весьма ограничена в возможностях что-либо прогнозировать.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Заседание пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье.

Четыре страны: Литва, Латвия, Эстония и Украина отказались от участия во встрече. Позднее в российском МИД отреагировали на демарш вышеупомянутых стран. Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что на будущее ОБСЕ этот поступок никак не повлияет.

Официальный представитель МИД Мария Захарована брифинге 29 ноября заявила, что во время подготовки ко встрече глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии в отношении российской стороны чинились всяческие козни. Дипломат уточнила, что это была внутренняя интрига среди представителей государств Запада.