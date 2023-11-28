Киев, 28 ноября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Литва, Латвия, Эстония и Украина отказались от участия во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) из-за того, что на неё прилетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заседание пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эстонский МИД разместил на сайте заявление с осуждением России. В нём утверждается, что Москва якобы снова и снова доказывает, что «не является партнёром Европы в области безопасности», а сама ОБСЕ, по словам эстонского МИД, создавалась для поддержания мира и построения европейской безопасности, для предотвращения конфликтов.

Вместе с тем, три прибалтийских министра иностранных дел — Маргус Цахкна (Эстония), Кришьянис Кариньш (Латвия) и Габриэлюс Ландсбергис (Литва) — выразили сожаление, что их российскому коллеге разрешили прибыть на встречу в Скопье и участвовать в 30-й сессии СМИД ОБСЕ.

По их мнению, этот шаг даст Москве возможность для распространения «пропаганды». Дипломаты заявили, что готовы к сотрудничеству с партнёрами и странами-членами ОБСЕ для защиты «основных ценностей» и противодействия России.

Их примеру последовали украинские власти. Они обвинили Россию в последовательном разрушении ОБСЕ и блокировке принятия единого мнения по ключевым вопросам. В качестве примера привели протест Москвы против кандидатуры Эстонии на председательство в будущем году.

В российском МИД отреагировали на демарш Украины и прибалтийских стран. Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что на будущее ОБСЕ этот поступок никак не повлияет.

«Я думаю, что неприезд трех прибалтов ничего не означает для будущего ОБСЕ — ни в ту, ни в другую сторону», — констатировал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября правительство Северной Македонии разрешило борту главы российского МИД пролететь над своей территорией. Прежде данное решение поддержал австрийский министр по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг.

27 ноября Болгария тоже согласилась открыть своё воздушное пространство для пролёта борта Лаврова.

Запреты на полёты над воздушным пространством Европы российским самолётам появились в 2022 году после начала специальной военной операции.