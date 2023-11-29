Москва, 29 ноября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью издания Politico, в которой главу Центробанка Эльвиру Набиуллину назвали «главным разрушителем года», благодаря которому антироссийские санкции не возымели предполагаемого изначально эффекта. Представитель Кремля отметил, что в Европе тоже понимают, что ограничения в отношении России не имеют смысла.

Алексей Куденко/РИА Новости Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

«Европейские политики также на самом деле видят неэффективность принятых санкций и видят также эффект бумеранга от этих санкций», — заявил пресс-секретарь президента.

Стабильность российской экономики обеспечена, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, и вышла на траекторию роста, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, американское издание Politico в ходе мероприятия по оглашению наиболее влиятельных личностей за год назвало Набиуллину «главным разрушителем года» за вклад в укрепление и рост российской экономики, помешавшие недружественным России странам добиться каких-либо экономически значимых антироссийских ограничений. Как отметили авторы материала, за десятилетие у руля Центробанка она сумела провести жёсткую, но неоднократно спасавшую рубль политику. На том же мероприятии самым влиятельным человеком назвали лидера польской оппозиции Дональда Туска. Отмечалось, что страна находится на пороге новой эры, и он является надеждой европейских центристов.

Набиуллина 9 ноября заявляла, что ослабление курса рубля летом 2023 года отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление. По её словам, оно не было сдвигом в ответ на изменение внешних условий, а количество рублей, которое претендует на тот же самый объём долларов, юаней, евро и другой валюты, выросло в том числе благодаря высокой кредитной активности.