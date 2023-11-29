Херсон, 29 ноября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. ВСУ 28 ноября ударили из комплексов РСЗО HIMARS по зданию отделения МВД России в Алёшкинском районе Херсонской области, сообщил источник ИА Регнум. По его данным, в результате атаки погибли четыре человека, пострадали — 17.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал собеседник агентства, атаке подверглись полицейские в селе Юбилейном. Двухэтажное здание, в котором базировался ОМВД «Новокаховский», в результате удара оказалось полностью разрушено, также повреждения получили шесть автомобилей на парковке. Медики госпитализировали пятерых раненых, ещё 12 пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно.

По предварительным данным, в результате удара погибли начальник тыла, начальник отдела по делам несовершеннолетних, старший инспектор и старший оперуполномоченный. Среди пострадавших — четверо женщин.

В тот же день Вооружённые силы Украины обстреляли город Токмак в Запорожской области из HIMARS. В результате обстрела осколочные ранения получил один мирный житель, здание детского сада получило повреждения. В детском учреждении со следующего года планировали разместить порядка 70 детей.