Киев, 28 ноября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS. В результате обстрела осколочные ранения получил один мирный житель, здание детского сада получило повреждения. Об этом сообщили в оперативных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что ВСУ выпустили три ракеты, две из которых перехватила система ПВО. Третья попала в здание детского сада, частично разрушен второй этаж. Повреждения получили стены и крыша.

В детсаде на Центральной улице Токмака с 1 января следующего года планировали разместить две дошкольные группы из 68 детей.

Как сообщало 28 ноября ИА Регнум, украинские войска обстреляли из «Градов» жилой дом в Донецке. Под удар попал Куйбышевский район города. В общей сложности по нему ударили 20 реактивными снарядами.

Сутками ранее центр Донецка подвергся обстрелу ракетами из комплексов РСЗО. В результате атаки украинских военных в Ленинском районе произошло прямое попадание в кровлю химчистки и магазина автозапчастей. От взрыва повредился автомобиль. В Никитовском районе города от обстрелов пострадал частный жилой дом.

Украинская армия регулярно проводит обстрелы городов Донецкой Народной Республики. После того, как Запад начал поставлять Киеву различное вооружение, ВСУ ударяют по населённым пунктам ДНР, и в особенности по Донецку, артиллерией калибра 155 миллиметров, являющейся стандартом стран НАТО. Позднее украинские войска при ударах стали применять кассетные боеприпасы.