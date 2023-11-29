Москва, 29 ноября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Во время переговоров с Украиной в Стамбуле в марте 2022 года Россия требовала не только отказа этой страны от вступления в Североатлантический альянс и её нейтралитета. В числе важных условий для заключения мира было также признание Крыма российским регионом. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, который в то время участвовал в трёх переговорных процессах.

Ертай Сарбасов/ Sputnik/РИА Новости Владимир Мединский

«В числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса», ― пояснил Мединский.

Помощник российского лидера также подчеркнул, что Россия никогда не имела цели завоевания Украины. Он подчеркнул, что это Запад и лидер киевского режима Владимир Зеленский развязали полномасштабные боевые действия.

Мединский отметил, что в настоящее время подписание мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции. Он также указал на то, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам Мединский заявил, что они прошли конструктивно. По его словам, российская сторона сделала два шага навстречу Украине, чтобы ослабить конфликт, в свою очередь от Киева Москва получила понятно сформулированную позицию.

Эксперты назвали переговоры 2022 года в своём роде уникальными из-за того, что близость русских и украинцев позволила им в кратчайшие сроки достигнуть конкретных условий мира. Однако в планы НАТО это не входило, поскольку это не позволило бы расширить влияние альянса и ослабить Россию.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер 21 октября заявил, что власти Украины во время переговоров с российской стороной в Стамбуле в марте 2022 года были готовы согласиться на уступки, отказаться от вхождения в НАТО и обсудить ситуацию с Крымом, но США запретили это сделать. По его словам, США были против компромисса, так как считают, что могут сдержать Россию.

Президент России Владимир Путин 17 июня 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором учли различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Российский лидер отметил, что украинские власти отказались от договорённостей, с которыми ранее соглашались.