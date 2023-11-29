Симферополь, 29 ноября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Идея киевских властей переименовать города в российском Крыму не что иное, как профанация и популизм. Такое мнение высказал представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешёвый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью», ― заявил в беседе с «РИА Новости» Смирнов.

Он подчеркнул, что в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически. При этом, по его словам, за 23 года, пока полуостров был в составе Украины, крымские татары достаточно натерпелись от украинской национальной политики. Смирнов уточнил, что это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября украинские власти заявили о намерении в рамках так называемой деколонизации переименовать города в российском Крыму и вернуть им «исторические наименования на крымско-татарском языке».

В марте 2014 года Крым по итогам законного референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России, вернулся в состав России. При этом украинские власти отказываются признавать решение народа и продолжают считать полуостров своей территорией, над которой «временно» утрачен контроль.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что подобные заявления властей Украины наталкивают на мысль, что они живут в какой-то параллельной реальности.

Он предположил, что украинские чиновники просто хотят хоть как-то продемонстрировать свою работу, когда показывать нечего.

Ранее глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит забыть о полуострове Крым и о восстановлении ранее существовавших украинских границ.