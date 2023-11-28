Москва, 28 ноября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Когда власти Украины заявляют о том, что хотят переименовать какие-то населённые пункты в Крыму, складывается впечатление, что они живут в какой-то параллельной реальности. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 октября заявил Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее министерство реинтеграции Украины сообщило, что национальная комиссия по крымско-татарскому языку решила, что географическим наименованиям в Крыму надо «вернуть» исторические названия на крымско-татарском языке.

«Ещё с 2014 года некоторые украинские чиновники пытались вести политику, связанную с переименованиями на территориях, которые они не контролировали. С точки зрения здравого смысла это абсолютный абсурд. Складывается ощущение, что люди находятся в параллельной реальности и занимаются явно не тем делом, которое может принести какие-то результаты», — сказал Денисов.

Поэтому, как полагает Денисов, решение этой комиссии следует рассматривать в двух плоскостях. Во-первых, украинские чиновники хотят хоть как-то продемонстрировать свою работу, когда демонстрировать нечего.

«Второе — показать, что Украина продолжает работу на крымском треке и вопрос крымских татар не закрыт. То есть на фоне общей риторики руководства страны, продолжающего надеяться на возвращение Крыма, это поддержка официальной позиции более мелкими чиновниками», — предположил Денисов.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов напомнил, что ещё 12 мая 2016 года Верховная рада приняла постановление о переименовании 143 населённых пунктов в Крыму и Донбассе.

«Что ещё там можно переименовывать? Не исключаю, что комиссия подняла старое решение и по новой переименовала города, названия которых уже меняла. Но смею вас заверить, что жители тех крымских городов даже понятия не имеют, как теперь якобы называется их город», — заявил Корнилов.

По его словам, логика действий этой комиссии продиктована её стремлением хоть как-то появляться в информационном пространстве.

«Тем более что скоро будет верстаться новый бюджет. В конце года все пересылают отчёты, рассчитывая получить бюджетные деньги. И эта комиссия тоже», — сказал Корнилов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские власти в рамках так называемой «деколонизации» заявили, что географическим названиям в Крыму «будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке».

Несмотря на то, что Крым вернулся в состав России ещё в марте 2014 года по итогам законного референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России, власти Украины продолжают считать полуостров своей территорией, над которой «временно» утрачен контроль.

Кроме того, на Украине усилилась борьба с советскими и российскими памятниками, к 2022 году в стране снесли более 2,5 тыс. монументов и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Ранее глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит забыть о полуострове Крым и о восстановлении ранее существовавших украинских границ. Сель полагает, что власти Украины продолжают показывать неуважение к выбору жителей Крыма.