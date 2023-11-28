Газа, Палестина, 28 ноября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь на территории сектора Газа. Об этом 28 ноября сообщили арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

По их информации, звуки взрывов и перестрелки раздаются в западном направлении от Газы.

Уточняется, что также ЦАХАЛ ведёт массированный огонь к востоку от города Хан-Юнис на юге Газы.

В результате достигнутых с помощью международных посредников в лице Египта, Катара и США договорённостей, с 07:00 (08:00 мск) должен был начаться первый день дополнительного периода гуманитарной паузы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября палестинское движение ХАМАС выразило готовность обсуждать условия освобождения взятых в плен во время боевых действий израильских военных. В движении отметили, что для освобождения военнослужащих ЦАХАЛ будут выставлены другие условия, чем для освобождения гражданских.

Ранее в этот же день власти Израиля получили список из десяти заложников, удерживаемых в секторе Газа, которых ХАМАС собирается освободить во вторник.

Обострение ближневосточного конфликта произошло 7 октября. В этот день ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу, а боевики движения захватили несколько населённых пунктов и взяли заложников. После этого ЦАХАЛ начала обстрелы сектора Газа, а затем 27 октября — наземную операцию на территории палестинского анклава.