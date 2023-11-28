Тель-Авив, Израиль, 28 ноября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Сегодня, 28 ноября, в 7:00 по местному времени (8:00 мск) в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, продлённый на два дня. Он будет действовать до 30 ноября на тех же условиях, что и ранее: за каждого из заложников, удерживаемых в Газе, Израиль пообещал отпускать по три палестинских заключённых.

Omar Ashtawy/Global Look Press

О достигнутой договорённости продлить режим прекращения огня на два дня 27 ноября сообщило министерство иностранных дел Катара. Эту информацию также подтвердила палестинская сторона.

В рамках нынешнего перемирия стороны планируют освободить 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключённых из тюрем Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой договорённости с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложниками и арестованными.

Перемирие началось утром 24 ноября. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.

Израиль 27 ноября пропустил через КПП «Рафах» в сектор Газа восемь цистерн с дизтопливом и бытовым газом. Их направили из Египта организациям ООН по оказанию гуманитарной помощи в регионе.

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после прекращения паузы в боевых действиях в секторе Газа возобновит свою военную операцию с большей интенсивностью и распространит свою деятельность на всю территорию палестинского анклава.