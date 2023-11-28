Москва, 28 ноября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Москва уведомила Токио о завершении действия двустороннего соглашения о партнёрстве в сфере сокращения ядерного оружия. Об этом 28 ноября сообщили на сайте МИД России.

Minsvyaz.ru

«МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие соглашения», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве объяснили решение откровенно антироссийской политикой Токио, включая санкции и меры, нацеленные на нанесение ущерба стране. Кроме того, японская стороны наращивает военную активность у дальневосточных рубежей России.

Дипломаты назвали невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы российской национальной безопасности.

В МИД сообщили, что соглашение прекратит действовать с 21 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Японией о сокращении ядерного оружия. В этой связи он поручил МИД уведомить Токио о принятом решении.

В свою очередь генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио сожалеет из-за решения российской стороны прекратить действие двустороннего соглашения по ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия.