Москва, 9 ноября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия. Документ опубликован 9 ноября на официальном портале правовых актов.

«Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года», — говорится в распоряжении.

Глава правительства также поручил МИД России уведомить японскую сторону о принятом решении.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Государственной думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он пояснил, это соответствует национальным интересам государства и будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали этот договор.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, возможный отзыв Москвой ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания.

Во время выступления на сессии клуба «Валдай» президент России Владимир Путин напомнил, что в российской военной доктрине существуют две причины для возможного применения ядерного оружия. Первая — ответ на удар по территории страны, вторая — возникновение угрозы для самой государственности.