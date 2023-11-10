Токио, 10 ноября, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Власти Японии выразили сожаление в связи с решением российской стороны прекратить действие двустороннего соглашения по ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия. Об этом сказал генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Вызывает сожаление, что это решение было принято без уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке», — сказал Мацуно.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия. Документ опубликован 9 ноября на официальном портале правовых актов.

Глава правительства также поручил МИД России уведомить японскую сторону о принятом решении уже по факту.