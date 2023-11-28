Москва, 28 ноября, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Киев может принять решение о применении биологического оружия после провала контрнаступления, заявил 28 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

DFID — UK Department for International Development

«ВСУ по большому счёту добиться каких-то успехов не удалось, Министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм военных действий, в том числе применения биологических средств», — заявил военный на III Конгрессе молодых ученых.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе 16 октября заявил о росте вероятности диверсий ВСУ с использованием биологического оружия. По его словам, возможность полной утраты Киевом контроля над своими биообъектами высока и нельзя исключать несанкционированный доступ к опасным патогенам и биологическим образцам.

Позднее, на заседании комиссии Совбеза России по противодействию угрозам биобезопасности, зампред СБ Дмитрий Медведев заявил, что США продолжают создавать особо опасные патогены в рамках военно-биологических программ. По его словам, технологически развитые страны сегодня делают особый акцент на использовании современных биотехнологий, а такая деятельность не всегда носит созидательный и мирный характер.