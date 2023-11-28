Москва, 28 ноября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил предпринимателей за слаженную работу и призвал вкладывать в Россию. Об этом глава государства заявил на заседании XXV Всемирного русского народного собора.

«Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров», — призвал президент.

Президент отметил, что благодаря усилиям государства и бизнеса санкционный блицкриг Запада провалился.

Путин подчеркнул, что Россия будет наращивать поддержку предпринимательства. Он добавил, что бизнесмены во всех сферах должны кратно нарастить потенциал, чтобы решить общенациональные задачи.

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