Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал участников ПМЭФ-2022 инвестировать в Россию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Еще раз хочу сказать… не наступайте, пожалуйста, на старые грабли, наша страна обладает гигантским потенциалом, инвестируйте здесь», — сказал Путин.

В качестве примера он привел такие сферы, как развитие туристической инфраструктуры, призвал поддержать школы, здравоохранение, культуру, спорт.

Настоящий успех возможен, только когда связываешь будущее свое и своих детей со своей Родиной, подчеркнул глава государства.