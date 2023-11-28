Москва, 28 ноября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Многообразие России — это её конкурентное преимущество, заявил 28 ноября президент Владимир Путин на заседании XXV Всемирного русского народного собора.

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«У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев — наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходимо беречь Россию, постоянно укреплять её потенциал.

Президент отметил, что это многообразие культур, характерное для России, не укладывается в миропонимание Запада, в основе которого лежит желание эксплуатации. Страны Запада строят свою сегодняшнюю идеологию на русофобии и других формах расизма.

Путин 28 ноября в формате видеоконференции принял участие в заседании XXV Всемирного русского народного собора. В мероприятии также участвуют глава РПЦ патриарх Кирилл, представители религиозных и общественных организаций.