Москва, 28 ноября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 ноября дистанционно примет участие в заседании XXV Всемирного русского народного собора, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Максим Блинов/РИА Новости

«Сегодня президент будет работать во второй половине дня в Сочи. Из Сочи он в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора», — заявил Песков.

Кроме того, Путин в режиме видеоконференции будет участвовать в мероприятии, посвящённом реализации нацпроекта «Здравоохранение». Запланировано участие президента в церемониях открытия нескольких медицинских учреждений.

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