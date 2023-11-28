Минск, 28 ноября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В Белоруссии вступил в силу приговор в отношении сына экс-главы Белгазпромбанка Эдуарда Бабарико, приговорённого к восьми годам лишения свободы, сообщили 28 ноября в белорусском верховном суде.

Кадр из видео Эдуард Бабарико

Верховный суд Белоруссии оставил без изменения приговор, вынесенный Бабарико 5 июля. Апелляционную жалобу подсудимого суд оставил без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в суде.

Минский областной суд 5 июля 2023 года признал Бабарико виновным в уклонении уплаты налогов, в оказании пособничества в организации действий, направленных на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности и в действиях, связанных с неповиновением требованиям представителей власти.

Суд признал его виновным в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 243, частью 6 статьи 16 и частью 1 статьи 342, частью 6 статьи 16 и частью 3 статьи 130 УК Белоруссии.

В части обвинения, касающегося неуплаты налогов, минский суд постановил, что в 2012–2022 гг. Бабарико не представил налоговую декларацию в инспекцию. Суд признал, что неуплата налогов причинила государству ущерб в крупном размере.

Также суд признал, что Бабарико организовал сбор средств для помощи в организации преступлений экстремистской направленности, фактически руководя организацией «Хайв Проджект».

Эдуард Бабарико — сын экс-главы главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, осуждённого в Белоруссии на 14 лет колонии за взятки. Виктор Бабарико — бывший кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года.