Минск, 29 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Новые обвинения предъявлены Эдуарду Бабарико, являющемуся сыном экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом 29 декабря сообщается в телеграмм-канале штаба Виктора Бабарико.

Официальный канал Бабарико в Telegram Виктор Бабарико с сыном Эдуардом

«Эдуарду Бабарико все-таки предъявили новые обвинения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По нашей информации, сына Виктора Бабарико обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что статус Эдуарда Бабарико по делу об уклонении от уплаты налогов, по данным штаба Виктора Бабарико, остается на данный момент неизвестным.

«Адвокаты под подпиской о неразглашении. Мы по-прежнему ждем официальных комментариев СК и прокуратуры и требуем немедленного прекращения политически мотивированного уголовного преследования Эдуарда», — отмечается в сообщении.

Отметим, ранее Эдуарда Бабарико обвинили в Белоруссии по ч. 2 ст. 243 УК республики (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), за что ему грозило до пяти лет лишения свободы.