Доха, 27 ноября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Перемирие между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа продлили ещё на два дня, сообщил 27 ноября МИД Катара. Информацию уже подтвердила палестинская сторона.

«В рамках продолжающегося посредничества была достигнута договорённость о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня», — сообщил в соцсети X представитель ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

23 ноября стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложниками и арестованными. Перемирие началось утром в пятницу, предполагалось, что оно может продлиться 10 дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.

Как сообщало ИА Регнум, несколько недель шли переговоры о возможности освобождения пленных ХАМАС в обмен на временное прекращение огня. Израиль согласился освободить из своих тюрем 150 человек, преимущественно женщин и детей, в обмен на 50 израильтян и перемирие. По состоянию на вечер 26 ноября Израиль освободил третью группу палестинских заключённых из 39 человек. Группа состояла только из подростков, они прибыли в Рамаллу из израильской тюрьмы Офер, а также центра содержания «Аль-Маскобия» в Иерусалиме.