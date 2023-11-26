Тель-Авив, Израиль, 26 ноября, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Израиль 26 ноября освободил третью группу палестинских заключённых — всего 39 человек. Людей привезли на автобусах в Рамаллу. Об этом сообщил телеканал al Jazeera.

Gaetano Virgallito

В числе освобождённых были только подростки, они прибыли в Рамаллу из израильской тюрьмы Офер, расположенной в Бейтунии, а также центра содержания «Аль-Маскобия» в Иерусалиме.

Тысячи жителей Палестины по этому поводу устроили в центре Рамаллы празднование.

Как сообщало ИА Регнум, вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла в Израиль. Освобожденные заложники находятся на территории Израиля, где встретятся со своими семьями.

Палестинское движение ХАМАС освободило задержанного заложника, который имеет российское гражданство. Его ися Рон Олегович Кривой.

Соглашение о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС должно действовать с 24 по 28 ноября. За это время ХАМАС должно освободить удерживаемых в Газе 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.