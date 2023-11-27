Симферополь, 27 ноября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. На Крымском мосту приостановили движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на автомобильных дорогах и автоподходах к мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — опубликовало информацию ведомство.

Тех, кто находится в зоне досмотра и на мосту, попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать. Все автомобили, проезжающие по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.

В целях безопасности на Крымском мосту периодически перекрывают движение машин. Ограничительная мера носит временный характер. После снятия ограничений машины продолжают движение и транспортная артерия функционирует в штатном режиме.

За последние сутки Крым, Краснодарский край, южные регионы России оказались во власти стихии. Пришедший с Чёрного моря циклон принёс в эти места шторм и ураганы, ливневые дожди, затопления.

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) информировала о задержании в пути 27 пассажирских поездов дальнего следования, при этом на участке между Туапсе и Адлером отменили 21 пригородный поезд и сократили маршрут ещё шести поездов.

Также из-за непогоды в акватории Чёрного моря и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна закрыли судоходство. Относительно Сочи уточнялось, что в порту ветер не такой сильный, как на набережной, однако выход любых судов в море запретили. На ближайшие дни в регионе спрогнозировали изменчивую погоду с сильным ветром и осадками, штормом в море.