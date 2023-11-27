Москва, 27 ноября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Компания «Российские железные дороги» РЖД восстановила движение поездов на Черноморском побережье в Краснодарском крае. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба компании.

«Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в пути задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования, при этом на участке между Туапсе и Адлером отменили 21 пригородный поезд и сократили маршрут ещё шести поездов.

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Пассажиров, задерживающихся на более чем четыре часа поездов, обеспечили питанием и водой. На станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск им выдали порядка восьми тыс. продуктовых наборов и предоставили свыше 100 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности.

«В РЖД создан оперативный штаб по устранению последствий стихии. Ситуация находится под личным контролем главы компании Олега Белозёрова», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября в акватории Чёрного моря и на подходах к основным морским портам из-за непогоды закрыли судоходство. По этой же причине временно закрыли керченскую переправу.

Из-за штормового ветра в Крыму погиб один человек. Инцидент произошёл в селе Морское под Судаком, где человек вышел смотреть на волны. В Евпатории из-за непогоды пострадали семь жителей.

Позднее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин утром выслушал доклады о погодных бедствиях и поручил правительству помочь пострадавшим от непогоды регионам.