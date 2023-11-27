Москва, 27 ноября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Вашингтон продолжает активные попытки внедрять в странах Центральной Азии свои неправительственные организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября на форуме «Примаковские чтения».

MFA Russia/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Он напомнил, что среди тысяч созданных США неправительственных организаций многие сотни работают на постсоветском пространстве. Глава МИД подчеркнул, что многие из них действуют в Армении и особенно много их в Киргизии.

«Пытаются их и в другие центральноазиатские страны активно внедрять», — сказал Лавров.

По его словам, многие НПО на 90% финансируются через Агентство международного развития США и получают средства из американского бюджета. Поэтому неправительственными их можно назвать только с большой натяжкой.

Они нацелены на то, чтобы напрямую влиять на процессы в тех странах, где эти они действуют.

Лавров 28 октября заявил, что Россия ведёт работу против попыток США создавать в Центральной Азии свой плацдарм по аналогии с Украиной. Для этого Россия использует такой механизм как «Центральная Азия плюс Россия». Существует аналогичный формат «Центральная Азия плюс КНР».

В пресс-службе президента Киргизии 19 сентября сообщили, что республика выступает за расширение присутствия американского бизнеса в Центральной Азии. По словам президента Киргизии Садыра Жапарова, Бишкек рассчитывает на активизацию экономического сотрудничества с Вашингтоном.