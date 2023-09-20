Бишкек, 20 сентября, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Киргизия выступает за расширение присутствия американского бизнеса в Центральной Азии, а также рассчитывает на активизацию экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки, заявил президент республики Садыр Жапаров в ходе первого саммита «Центральная Азия и США» в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

«Мы выступает за более широкое присутствие иностранных партнёров, включая американский бизнес, в нашей стране и в регионе. Мы готовы к широкому международному сотрудничеству», — говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

Он отметил, что видит ключевыми сотрудничество в таких направлениях, как зелёная экономика, гидроэнергетика, IT-технологии и образование.

По словам Садыра Жапарова, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки является одним из направлений внешней политики Киргизии.

«Надеемся, что американская сторона окажет содействие в работе с партнёрами и международными финансовыми институтами», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля издание The Washington Post сообщило о намерениях США ввести меры экономического принуждения в отношении Киргизии из-за якобы осуществлявшихся технологических и военных поставок в Россию.