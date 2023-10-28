Минск, 28 октября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Россия не заинтересована в том, чтобы в Центральноазиатском регионе был создан плацдарм против России, как ранее это произошло с Украиной. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

ИА Регнум Сергей Лавров

«У нас тоже есть механизм Центральная Азия плюс Россия, как есть такой же механизм у Центральной Азии с Китайской Народной Республикой. Мы как прямые соседи Центральной Азии, как не приехавшие из-за океана люди или с другого конца евразийского континента, конечно, заинтересованы в том, чтобы из Центральноазиатского региона не делали плацдарм, как его сотворили из Украины, для того чтобы создавать теперь угрозы не только России, но и КНР», — заявил Лавров.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Казахстане опровергли информацию об открытии нового центра НАТО в стране. В ведомстве уточнили, что был открыт новый конференц-зал Центра миротворческих операций минобороны Казахстана при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма. Отмечалось, что данный центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение для развития миротворческой составляющей Вооружённых сил Казахстана. Его основной целью является подготовка персонала для участия в миротворческих операциях по стандартам ООН.

Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает получить от властей Казахстана детальную информацию относительно данных о размещении в этой стране «центра миротворческих операций НАТО».