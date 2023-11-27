Вашингтон, 27 ноября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 27 ноября извинился, что публично усомнился в количестве погибших в ближневосточном конфликте палестинцев, которое озвучило министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем движения ХАМАС.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Глава Белого дома Джо Байден

Американский лидер провёл встречу с мусульманскими лидерами США, выразившими протест в связи с его неверием. Они рассказали Байдену о жертвах событий в Газе, о которых непосредственно знают, и он извинился за свои сомнения. Как отметило в соответствующей публикации издание The Washington Post, после этого президент заявил, что «разочарован в себе».

О том, что он не доверяет данным палестинцев, Байден заявил 26 октября. При этом он признал массовую гибель невинных людей в ходе длящегося палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что за время нахождения Байдена у власти он никак не урегулировался, так как команда президента, как отметила дипломат, вместо этого предпочла заниматься «соглашениями Авраама» экс-главы США Дональда Трампа. Заявления Байдена о создании Государства Палестина Захарова назвала подменой понятий.

Позднее Байден заявил, что палестинский народ имеет право на собственное государство и будущее, не зависящее от ХАМАС. По его словам, он «с разбитым сердцем» смотрит на фотографии из сектора Газа, на которых запечатлена гибель тысяч мирных граждан, включая детей. Президент США заявил, что необходимо не просто остановить войну, а закончить её навсегда.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля и вторглось в несколько населённых пунктов, захватив заложников. В ответ на это израильские власти приняли решение о начале операции в секторе Газа, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по различным объектам на его территории.