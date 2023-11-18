Вашингтон, 19 ноября, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Палестинский народ имеет право на собственное государство и будущее, которое не будет зависеть от радикального движения ХАМАС, написал президент США Джо Байден в статье для газеты Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Глава Белого дома утверждает, что «с разбитым сердцем» смотрит на фотографии из сектора Газа, на которых запечатлена гибель «тысяч мирных граждан, включая детей».

По словам Байдена, необходимо не просто остановить войну сейчас, а закончить её навсегда. Он уточнил, что требуется «разрушить цикл насилия» и создать «что-то посильнее» в Газе и по всему Ближнему Востоку, чтобы избежать повторения конфликта.

Президент полагает, что добиться этого можно с помощью реализации подхода «два государства для двух народов», который предполагает взятие на себя обязательств со стороны Израиля, Палестины, США и американских союзников. Байден призвал воплощать указанный план уже сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Он подчеркнул, что эта позиция не связана с нынешней эскалацией на палестино-израильского конфликта.

11 октября российский лидер напомнил, что в ходе создания Государства Израиль предполагалось также появление суверенной Палестины, однако этого так и не было сделано. Путин также отметил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими.