Москва, 27 ноября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Флаг Международной выставки-форума «Россия» доставили на Чукотку и установили на острове Ратманова — самой восточной точке России, на границе с США.

Кадр из видео

На кадрах, снятых на острове, можно увидеть остров Крузенштерна и материковую часть штата Аляска. Расстояние от Ратманова до американского острова Крузенштерна составляет около четырёх километров. Так, флаг выставки «Россия» установили непосредственно на границе России и США.

Флаг выставки «Россия» преодолел более шести тысяч километров. Его установка на самой восточной точке России символизирует единство России, стремление к достижению общей цели и стойкость российского народа при преодолении сложностей.

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Как сообщало ИА Регнум, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на ВДНХ и продолжит работать до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие все российские регионы. Вход для посетителей бесплатный. Выставку уже посетили более миллиона человек.

На выставке «Россия» 25 ноября в павильоне №15 заработали экспозиции Министерства транспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Строим будущее». На них все желающие смогут ознакомиться с главными достижениями в обеих отраслях.