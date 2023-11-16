Москва, 16 ноября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Жительница Пензы Светлана Сулейманова стала миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» и получила в подарок три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре, сообщили 16 ноября «Известия».

РИА Новости

Ей вручили сертификат от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия», от Центробанка России, павильона «Умные финансы» и министерства культуры. В подарок также входит проживание в Москве в случае приезда на спектакль.

Сулейманова рассказала, что семья подарила ей поездку в Москву на день рождения. Организаторы вручили ей сертификат, когда она уже собиралась уходить с выставки, чтобы собираться на поезд.

«Такого я представить себе не могла. Я даже не ожидала», — поделилась впечатлениями женщина.

Как сообщало ИА Регнум, выставка «Россия» открылась 4 ноября и продолжит работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все российские регионы, вход для посетителей бесплатный.

15 ноября выставку посетили послы и высокопоставленные дипломаты из более чем 70 стран. Им в том числе показали инсталляцию «Живая карта России» из кинетических элементов с информацией про регионы страны.