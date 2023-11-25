Москва, 25 ноября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее», сообщается 25 ноября в пресс-релизе организаторов.

Михаил Терещенко/ТАСС Посетители перед началом официального открытия экспозиции «Строим будущее»

Так, в павильоне №15 заработали экспозиции Министерства транспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Строим будущее». На них гости павильона могут ознакомиться с главными достижениями в обеих отраслях.

В открытии экспозиций приняли участие первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провёл экскурсию для детей с новых территорий.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 ноября на выставке-форуме стартовали недели макротерриторий, во время которых регионы представят свой туристический потенциал: культурные, исторические и географические особенности.

Выставка открылась 4 ноября и продолжит работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все российские регионы. Вход для посетителей бесплатный. Выставку посетили уже более миллиона человек.