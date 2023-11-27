Токио, 27 ноября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Японии выявили второй в этом сезоне случай высокопатогенного птичьего гриппа типа H5. Его зафиксировали на птицефабрике в префектуре Ибараки. Об этом 27 ноября сообщила телекомпания NHK.

Kim Ludbrook/ЕРА/ТАСС

По информации представителей министерства сельского хозяйства, на ферме в городе Касама обнаружили 450 мёртвых птиц, у нескольких из них анализ показал положительную реакцию на высокопатогенный птичий грипп. Из-за вспышки заболевания в префектуре уничтожат около 70 тысяч кур.

Первый случай птичьего гриппа выявили в префектуре Сага. Там планируют забить 40 тысяч птиц.

После обнаружения вируса птичьего гриппа ввели карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трёхкилометровой зоны вокруг фермы, где выявили очаги заболевания. Также для находящихся в этом районе птицефабрик запретили вывоз кур и яиц.

Премьер-министр Фумио Кисида созовёт совещание с участием соответствующих министров для обсуждения мер по предотвращению распространения вируса.

Как сообщало ИА Регнум, в январе администрация японской префектуры Сайтама (регион Канто) заявила, что из-за вспышки птичьего гриппа на птицеферме в городе Гёда уничтожат примерно три тысячи уток.

Подозрительный факт заболевания одной из птиц зарегистрировали на предприятии 25 января. После этого специалисты начали проверку, которая подтвердила наличие очага птичьего гриппа. Власти ввели карантин на транспортировку птиц в радиусе 3 км от птицефермы и провели работы по дезинфекции.

Ранее, 10 января, вспышку птичьего гриппа зафиксировали в японской префектуре Миядзаки. Подозрение на заболевание у кур возникло у сотрудников птицефермы в городе Каваминами, обнаруживших на территории нескольких мёртвых кур-несушек.

Из-за птичьего гриппа в Японии только в текущем сезоне уничтожили более 10 млн птиц. Заболевание нанесло огромный урон птицеводству и стало основной причиной подорожания куриных яиц. Цена на них в стране достигла рекордной отметки за последние 29 лет.