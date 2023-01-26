Токио, 26 января, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Примерно три тысячи уток будут уничтожены в японской префектуре Сайтама (регион Канто) из-за вспышки птичьего гриппа на птицеферме в городе Гёда, говорится в сообщении местной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утка

Отмечается, что 25 января на предприятии был зарегистрирован подозрительный факт заболевания одной из птиц. После этого специалисты начали проверку, которая подтвердила наличие очага птичьего гриппа.

Власти ввели карантин на транспортировку птиц в радиусе 3 км от птицефермы. До 29 января должны быть завершены работы по дезинфекции на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии объявило, что из-за вспышки птичьего гриппа в японской префектуре Ибараки (регион Канто) планируется уничтожить около 930 тысяч кур. 10 января ведомство сообщило о решении забить более 100 тысяч кур в префектуре Миядзаки (регион Кюсю), где был выявлен еще один очаг заболевания среди птиц.