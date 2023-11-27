Тель-Авив, Израиль, 27 ноября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Власти Израиля подтвердили, что в ночь на 27 ноября получили список заложников палестинского движения ХАМАС, которых должны освободить в понедельник. Об этом 27 ноября сообщил i24 в соцсети Х (ранее Twitter).

Nidal Eshtayeh/Global Look Press

«Израиль подтверждает получение в течение ночи списка заложников, которые будут освобождены сегодня», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно относится к продлению гуманитарной паузы в секторе Газа, но с условием освобождения по десять дополнительных заложников в день. При этом он подчеркнул, что армия Израиля собирается возобновить военные действия по уничтожению ХАМАС.

Палестинское движение 26 ноября освободило четырёхлетнюю девочку-американку. Эбигейл Эдан оказалась в числе 13 заложников, освобождённых в секторе Газа.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда ХАМАС подверг Израиль массированной ракетной атаке, а боевики движения захватили несколько населённых пунктов и взяли в них заложников. После этого армия Израиля начала обстрелы сектора Газа, а затем 27 октября — наземную операцию на территории палестинского анклава.