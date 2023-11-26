Минск, 26 ноября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над минским «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Минске и завершилась со счётом 4:1.

Дарья Драй ИА REGNUM

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий минской команды Роман Горбунов.

После этого московские динамовцы смогли забросить по две шайбы во втором и третьем периодах. Отличились защитник Игорь Ожиганов и форварды Артём Ильенко, Седрик Пакетт и Егор Петухов.

На сегодняшний день московское «Динамо» занимает первое место в Западной конференции и второе в общей таблице КХЛ, на счету команды 51 очко после 35 матчей. Минское «Динамо» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 34 очками после 34 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе СКА дубль оформил нападающий Валентин Зыков, он же исполнил решающий бросок в серии буллитов.