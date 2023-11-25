Санкт-Петербург, 25 ноября, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

ХК СКА

К середине второго периода хоккеисты «Торпедо» забросили три шайбы. Отличились нападающий Алексей Кручинин и защитники Антон Силаев и Богдан Конюшков.

СКА смог отыграться в третьем периоде благодаря дублю нападающего Валентина Зыкова и голу американского форварда Алекса Гальченюка.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты СКА, решающий бросок исполнил Зыков. Таким образом, санкт-петербургский одержал восьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

На сегодняшний день СКА занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 42 очка после 34 матчей. «Торпедо» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 43 очками после 35 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. Для «Металлурга» эта победа стала десятой подряд. «Спартак» потерпел третье кряду поражение.