Вашингтон, 26 ноября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Власти США могут ввести ограничения на поставки оружия в Израиль, заявил 26 ноября советник президента страны по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Globallookpress.com

Салливана попросили прокомментировать слова американского президента Джозефа Байдена, что введение условий оказания военной помощи Израилю — «стоящая идея».

«Он ответил на вопрос и признал идею», — сказал Салливан, отвечая на вопрос журналистов CBS.

Также советник Байдена заявил, что власти США считают эффективным свой нынешний подход к урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, поскольку он позволяет добиваться временного прекращения боевых действий и освобождения заложников.

Как сообщалось ранее, вскоре после обострения палестино-израильского конфликта Тель-Авив обратился к Вашингтону с просьбой предоставить военную помощь на 10 млрд долларов. Часть поставок уже осуществлена.

Утром 26 ноября вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла в Израиль. Они направились в больницы и там же встретятся со своими родственниками.

Соглашение о гуманитарном перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должно действовать с 24 по 28 ноября. За это время ХАМАС должно освободить удерживаемых в Газе 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.

Президент России Владимир Путин ранее называл палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. В Вашингтоне пытались монополизировать урегулирование ситуации, отметил президент. Глава государства также подчеркнул, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.