Вашингтон, 26 ноября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что недостаточно эффективно действовал в сериях плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», после которых эта команда получала Кубок Стэнли. Слова хоккеиста приводит The Athletic.

© John Woods/Global look Press Александр Овечкин

Нападающий вспомнил о трёх сериях плей-офф в 2009, 2016 и 2017 годах.

«Мне казалось, что всего из того, что я сделал, было недостаточно. Все те голы. Все те очки. Кому не плевать? Ведь они выиграли», — сказал Овечкин.

По мнению российского хоккеиста, он и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби «спасли НХЛ». Овечкин отметил, что они с Кросби «уже старички», но новому поколению ещё придётся доказать, что оно лучшее.

Как сообщало ИА Регнум, Овечкина удалили на две минуты в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» после того, как он ударил канадского защитника Венсана Деарне по лицу. Игра с «Эдмонтон Ойлерз» состоялась в ночь на 25 ноября и закончилась счётом 5:0 в пользу канадского клуба.

В послематчевом интервью Овечкин заявил, что хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» дали противнику «много пространства», особенно в первом периоде, они совершали ошибки и теряли шайбу. По его словам, участники команды «совсем не играли» и матч стал тревожным сигналом, указывающим на их неправильное поведение.