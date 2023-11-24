Вашингтон, 25 ноября, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина удалили на две минуты в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» после того, как 38-летний спортсмен ударил канадского защитника Венсана Деарне по лицу.

Michael Miller Александр Овечкин

Инцидент произошёл по окончании первого периода матча. Попытка Овечкина применить силовой приём против канадца не увенчалась успехом, защитник увернулся от россиянина. После прозвучавшей сирены на перерыв хоккеисты вступили в словесную перепалку, в ходе которой капитан «Вашингтон Кэпиталз» ударил Деарне по лицу. Канадский игрок продемонстрировал боль, на это обратили внимание судьи. Овечкин сразу извинился, но избежать двухминутного штрафа ему не удалось.

Первый период встречи завершился со счётом 0:2 в пользу канадцев. Авторами забитых шайб среди игроков «Эдмонтон Ойлерз» стали Эвандер Кейн и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Как сообщало ИА Регнум, в матче регулярного чемпионата североамериканской НХЛ с командой «Вегас Голден Найтс» нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил удар клюшкой по горлу от защитника Брейдена Макнэбба, в результате чего российский хоккеист упал на лёд. Через некоторое время Овечкин направился на скамейку своей команды, где ему оказали медицинскую помощь.

Сначала арбитры назначили игроку «Вегаса» две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой, но после обсуждения эпизода отменили своё решение. Зрители «Кэпитал Уан-Арены» устроили шквал недовольства и свиста.

Действия Макнэбба не помогли «Голден Найтс», «Вашингтон» разгромил гостевую команду со счётом 3:0.