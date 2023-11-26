Смоленск, 26 ноября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Силы Минобороны России подавили атаку беспилотника самолётного типа в Смоленской области. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Василий Анохин в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолётного типа», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, за ночь и утро 15 ноября средствами ПВО над российскими регионами были сбиты 20 украинских беспилотников самолётного типа. Запланированная противником террористическая атака подавлена, все дроны уничтожены, заявили в Минобороны РФ.

В воздушном пространстве Наро-Фоминского, Одинцовского, Раменского и Подольского городских округов Московской области ночью 26 ноября силами противовоздушной обороны были перехвачены пять украинских беспилотников. В трёх случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.

Над Брянской областью также был уничтожен беспилотник. Никто не пострадал, разрушений нет.