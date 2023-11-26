Москва, 26 ноября, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что Белый дом пытается переложить на Великобританию ответственность за срыв достигнутых на переговорах Росиии и Украины в Стамбуле договоренностей. Так он прокомментировал в эфире телеканала «Соловьев Live» высказывания главы фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о вмешательстве в процесс бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Иван Шилов ИА Регнум США

Арахамия пояснил, что Киев отказался от переговоров с Россией из-за совета Джонсона, который настоял на этом и сказал, что «давайте будем просто воевать».

По мнению Мирошника, Арахамия является зависимой креатурой Вашингтона.

«Он достаточно блюдет свои обязательства перед американской стороной, я думаю, что его откровение связано с начинающимся политическим предвыборным процессом в США», — заверил посол.

Родион Мирошник указал, что большой процент американцев хотел бы завершения украинского конфликта без значительных потерь для них, а «стамбульский вариант именно таким и был».

«Теперь самое время напомнить о том, что американцы якобы хотели мира, а вот тут злые британцы сыграли свою игру и предотвратили вариант мирного урегулирования процесса», — сказал российский дипломат, добавив, что украинский партиец выполняет только то, что указал ему Белый дом.

Как сообщало ИА Регнум, российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. В этом украинским СМИ признался Давид Арахамия.

Джонсон приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий, он убедил украинские власти не подписывать никаких соглашений с Россией, пояснил Арахамия.

Граждане Украины оказались лишены всех своих прав из-за политики лидера киевского режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.