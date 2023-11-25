Вашингтон, 25 ноября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Граждане Украины оказались лишены всех своих прав из-за политики лидера киевского режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что в ближайшем будущем на Украине, как заявил Зеленский, не будет выборов. Кроме того, он запретил Украинскую православную церковь.

«Я не уверен, что на Украине остались какие-либо права», — отметил Макгрегор.

Экс-советник призвал обратить внимание на то, что за спиной Зеленского стоит СБУ, а неугодные киевскому режиму люди просто пропадают.

Макгрегор также предположил, что Зеленский не доживёт до конца своего срока. По его словам, лидер киевского режима «оскорбил и разозлил» украинцев и привёл страну «к полной катастрофе», но приготовил себе пути отхода.

Как сообщало ИА Регнум, глава фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что в 2024 году на Украине не будет ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов. Западные союзники не требуют переизбрания власти, пояснил он.