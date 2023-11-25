Киев, 25 ноября, 2023, 23:32 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 25 ноября воздушную тревогу объявили в пяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили население об опасности с воздуха в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога была объявлена в 22:13 по местному времени.

Как сообщало ИА Регнум, командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук заявил, что Вооружённые силы России в ночь на 25 ноября выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. По его словам, основным направлением удара был Киев.

В ночь на 25 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу, в городе сработала система ПВО. Взрывы прогремели в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны.

В Харьковской области российские военные уничтожили подполковника-националиста Андрея Ефронисенко.