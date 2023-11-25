Москва, 25 ноября, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Россия и Турция увеличивают использование рубля и лиры в двусторонней торговле. Об этом 25 ноября заявил журналистам министр торговли Турции Омер Болат после заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

«Использование турецкой лиры и рубля в двусторонней торговле увеличивается. Турецкий экспорт в Россию в турецких лирах вырос почти на 400%, а турецкий импорт из России в лирах вырос почти на 150%, в рублях — на 260%», — сказал Болат.

Он добавил, что в 2023 году товарооборот в энергетике немного снизился, потому что цены на энергопродукты и биржевые товары снизились во всём мире.

Турецкий министр отметил, что в 2022 году товарооборот с Россией достиг рекордных $68 млрд, в этом году этот показатель может составить около $56 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проявлении тенденции к расчётам в нацвалютах с Турцией. Он отметил, что при этом доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается.

В ноябре 2022 года в Турции заявили о достижении с Россией консенсуса о торговле в нацвалютах. Министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез отметил, что торговля двух стран идёт по многим направлениям, в том числе в области энергетики и туризма. Как он указал, Москва и Анкара достигли консенсуса в этих вопросах.