Газа, Палестина, 25 ноября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Военное крыло радикальной группировки ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило, что освобождение второй группы заложников отложено до тех пор, пока Израиль не выполнит условия перемирия. Об этом говорится в Telegram-канале военного крыла ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бригады «Аль-Кассам» решили отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока оккупационная сторона не выполнит условия соглашения, касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, и не будет соблюдать согласованные стандарты для освобождения заключённых», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум ранее, власти Израиля и ХАМАС при поддержке посредников достигли договорённости о четырёхдневном перемирии, в ходе которого Израиль должен был освободить палестинских заключённых из тюрем, а ХАМАС — вернуть заложников, захваченных в ходе атаки 7 октября.

Договорённость о перемирии вступила в силу 24 ноября. На первом этапе ХАМАС освободило группу из 13 женщин и детей. Власти Израиля, в свою очередь, отпустили на свободу 39 палестинских заключённых — женщин и подростков.

Позже начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит военную операцию в секторе Газа сразу после завершения нынешней гуманитарной паузы и будет вести её до освобождения всех удерживаемых движением ХАМАС заложников.